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StyleCare Kiharrin
Tuotanto lopetettu
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BHB864/00
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Voiko Philips-kiharrinta käyttää lyhyisiin hiuksiin?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Voiko Philipsin suoristimella/kihartimella muotoilla märkiä hiuksia?
Philips-kiharrin ei kiharra hiuksia tarpeeksi
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