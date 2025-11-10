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  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
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  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla

PrestigeHiustenkuivain

BHD628/00

4.6
| (151) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
Esittelyssä SenseIQ-tekniikalla varustettu Philips-hiustenkuivain, joka tunnistaa hiuksesi ja mukautuu niihin, säätelee lämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi ja säilyttää hiusten luonnollisen kosteuden. Joka kerta kun kuivaat, hiuksesi tuntuvat kauniilta ja hoidetuilta.
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Kiiltävien, kosteutettujen ja terveiden hiusten puolesta

Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla

  • Mukautustekniikka

  • Infrapunatunnistin

  • Tehokas kuivaus: 20 % nopeampi*

  • Lukitsee jopa 90 %** kosteudesta

Yksilöllinen kuivauskokemus

Yksilöllinen kuivauskokemus

SenseIQ-tekniikka takaa yksilöllisiin tarpeisiin mukautetun kuivauskokemuksen. HAVAINNOI. Kuivaimen infrapunatunnistin kartoittaa jatkuvasti hiustesi lämpötilaa, jotta hiuksesi saavat juuri oikeanlaista suojaa. MUKAUTTAA. Tunnistin mukauttaa lämpötilaa jopa 4 000 kertaa kuivauksen aikana***, jotta hiuksesi eivät kuumene liikaa. SUOJAA. Tunnistus- ja mukautustekniikka suojaa hiuksia kuivauksen aikana ja lukitsee jopa 90 %** hiusten luonnollisesta kosteudesta.

Mittaa hiusten lämpötilaa

Mittaa hiusten lämpötilaa

Muut hiustenkuivaimet mittaavat vain ilmavirran lämpötilaa, kun taas Philipsin SenseIQ-tekniikkaa käyttävä hiustenkuivain mittaa hiusten lämpötilaa ja estää niitä kuumenemasta liikaa. Kuivaimen infrapunatunnistin varmistaa, että saat juuri sinun hiuksillesi sopivan kuivauskokemuksen.

Mukauttaa kuivaimen suorituskykyä

Mukauttaa kuivaimen suorituskykyä

SenseIQ-tekniikkaa hyödyntävä kuivain mukauttaa ilmavirran lämpötilaa jopa 4 000 kertaa*** kuivauksen aikana, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

151

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

10/11/2025

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Capelli ricci perfetti

Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Haartrockner

16/02/2024

België

België

Vahvistettu ostaja

J adore

Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.

Edut

Rapidité

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Nopeampi verrattuna 1 800 W:n BHD004-kuivaimeen

  2. Hellävaraisessa tilassa viiden minuutin kuivauksen jälkeen

  3. * Mitattu 10 minuutin kuivausjaksolla

  4. * * verrattuna HP8280-malliin

  5. * * * verrattuna HP8280-malliin ilman johtoa ja lisäosia