Kuivaa yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla

Esittelyssä SenseIQ-tekniikalla varustettu Philips-hiustenkuivain, joka tunnistaa hiuksesi ja mukautuu niihin, säätelee lämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi ja säilyttää hiusten luonnollisen kosteuden. Joka kerta kun kuivaat, hiuksesi tuntuvat kauniilta ja hoidetuilta.