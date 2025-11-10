2 vuoden takuu
Mukautustekniikka
Infrapunatunnistin
Tehokas kuivaus: 20 % nopeampi*
Lukitsee jopa 90 %** kosteudesta
SenseIQ-tekniikka takaa yksilöllisiin tarpeisiin mukautetun kuivauskokemuksen. HAVAINNOI. Kuivaimen infrapunatunnistin kartoittaa jatkuvasti hiustesi lämpötilaa, jotta hiuksesi saavat juuri oikeanlaista suojaa. MUKAUTTAA. Tunnistin mukauttaa lämpötilaa jopa 4 000 kertaa kuivauksen aikana***, jotta hiuksesi eivät kuumene liikaa. SUOJAA. Tunnistus- ja mukautustekniikka suojaa hiuksia kuivauksen aikana ja lukitsee jopa 90 %** hiusten luonnollisesta kosteudesta.
Muut hiustenkuivaimet mittaavat vain ilmavirran lämpötilaa, kun taas Philipsin SenseIQ-tekniikkaa käyttävä hiustenkuivain mittaa hiusten lämpötilaa ja estää niitä kuumenemasta liikaa. Kuivaimen infrapunatunnistin varmistaa, että saat juuri sinun hiuksillesi sopivan kuivauskokemuksen.
SenseIQ-tekniikkaa hyödyntävä kuivain mukauttaa ilmavirran lämpötilaa jopa 4 000 kertaa*** kuivauksen aikana, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.
4.6
5:stä
151
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Blue69
10/11/2025
Italia
Vahvistettu ostaja
Capelli ricci perfetti
Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Haartrockner
Nina82
16/02/2024
België
Vahvistettu ostaja
J adore
Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.
Edut
Rapidité
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Nopeampi verrattuna 1 800 W:n BHD004-kuivaimeen
Hellävaraisessa tilassa viiden minuutin kuivauksen jälkeen
* Mitattu 10 minuutin kuivausjaksolla
* * verrattuna HP8280-malliin
* * * verrattuna HP8280-malliin ilman johtoa ja lisäosia