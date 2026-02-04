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  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
  • 30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.

Hair Dryer7000-sarja

BHD720/13

4.6
| (117) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.
Philips 7000 -sarjan hiustenkuivaimella saat ammattimaisen tuloksen nopeasti. Miljoonat ionit lisäävät hiusten kiiltoa, ja ThermoShield Advanced Technology tunnistaa lämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta.
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mukana ThermoShield Advanced Technology

30 % nopeampi*. Kevyempi**. Erinomainen hiusten suojaus.

  • ThermoShield Advanced

  • Kuivaa 30 % nopeammin*

  • 25 % yhtenäisempi lämpö

  • Vesi-ioni, mineraali-ioni, 8 kertaa enemmän ioneja

ThermoShield Advanced suojaa hiuksia ylikuumenemiselta

ThermoShield Advanced suojaa hiuksia ylikuumenemiselta

Kahden tunnistimen järjestelmä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta mittaamalla huoneen lämpötilaa jatkuvasti ja säätämällä kuivauslämpötilaa aktiivisesti 24 000 kertaa*** kuivauskertaa kohti. Nauti 25 % yhtenäisemmästä**** kuivauslämpötilasta kaikissa ympäristöissä.

Tehokas ilmavirta kuivaa 30 % nopeammin*

Tehokas ilmavirta kuivaa 30 % nopeammin*

Innovatiiviset tuulettimen lavat ja erityismuotoiltu lämmitin kuivaavat hiukset maagisesti jo 4 minuutissa*****.

Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia

Vesi-ionit kosteuttavat hiuksia

Kosteuden lisäys pehmentää hiuksia ja saa ne näyttämään terveiltä. Vesi-ionitekniikka tuottaa yli tuhatkertaisesti enemmän vettä kuin tekniikka, jossa ei käytetä ionisaattorikäsittelyä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

117

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Edut

leise, sanft zum Haar

Haitat

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

01/10/2024

Suisse

Suisse

Einfach super! 😊

Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. vs. Philipsin peruskuivain BHD002

  2. vs. Philips MoistureProtect HP8280

  3. * perustana keskimääräinen 4 minuutin kuivausaika

  4. * * vs. Philips BHD510

  5. * * * perustana keskipitkät (40 cm) valkoihoisen henkilön hiukset laboratorio-oloissa suurimmilla nopeus- ja lämpöasetuksilla. Todellinen tulos voi vaihdella.

  6. * * * * Mineraali-ioninen 6 kuukauden UV-altistuksen jälkeen

  7. * * * * * vs. HP8232/20 suurimmalla asetuksella

  8. * * * * * * vs. Philips MoistureProtect HP8281, kuivausaikaa vertailtu suurimmalla lämpö- ja nopeusasetuksella

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 suurimmalla asetuksella