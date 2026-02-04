2 vuoden takuu
ThermoShield Advanced
Kuivaa 30 % nopeammin*
25 % yhtenäisempi lämpö
Vesi-ioni, mineraali-ioni, 8 kertaa enemmän ioneja
Kahden tunnistimen järjestelmä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta mittaamalla huoneen lämpötilaa jatkuvasti ja säätämällä kuivauslämpötilaa aktiivisesti 24 000 kertaa*** kuivauskertaa kohti. Nauti 25 % yhtenäisemmästä**** kuivauslämpötilasta kaikissa ympäristöissä.
Innovatiiviset tuulettimen lavat ja erityismuotoiltu lämmitin kuivaavat hiukset maagisesti jo 4 minuutissa*****.
Kosteuden lisäys pehmentää hiuksia ja saa ne näyttämään terveiltä. Vesi-ionitekniikka tuottaa yli tuhatkertaisesti enemmän vettä kuin tekniikka, jossa ei käytetä ionisaattorikäsittelyä.
4.6
5:stä
117
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Edut
leise, sanft zum Haar
Haitat
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Mandi2978
01/10/2024
Suisse
Einfach super! 😊
Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie
vs. Philipsin peruskuivain BHD002
vs. Philips MoistureProtect HP8280
* perustana keskimääräinen 4 minuutin kuivausaika
* * vs. Philips BHD510
* * * perustana keskipitkät (40 cm) valkoihoisen henkilön hiukset laboratorio-oloissa suurimmilla nopeus- ja lämpöasetuksilla. Todellinen tulos voi vaihdella.
* * * * Mineraali-ioninen 6 kuukauden UV-altistuksen jälkeen
* * * * * vs. HP8232/20 suurimmalla asetuksella
* * * * * * vs. Philips MoistureProtect HP8281, kuivausaikaa vertailtu suurimmalla lämpö- ja nopeusasetuksella
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 suurimmalla asetuksella