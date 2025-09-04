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Hair Dryer 7000-sarja
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BHD720/13
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Mitä ovat mineraali-ionit ja mitä ne tekevät?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Miten Philips-hiustenkuivaimen CoolShot-toiminto toimii?
Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?
Hiukset juuttuvat Philips-hiustenkuivaimeen
7000 SeriesKuivaussuutin
Hair Dryer 7000 SeriesDiffuusori
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