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Hiusten hoito
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StyleCare Monitoimimuotoilija
Tuotanto lopetettu
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BHH822/00
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Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Voiko Philipsin suoristimella/kihartimella muotoilla märkiä hiuksia?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua
Hiukset takertuvat Philips Multistylerin muotoiluharjaan
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