2 vuoden takuu
Helppokäyttöinen, suuri harja
Estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia
Keraaminen pinnoite
Keraaminen turmaliinipinnoite takaa suoristusharjan liukuvuuden jotta hiusten muotoilu olisi tehokkaampaa ja miellyttävämpää hiuksille.
Suorista hiukset käden käänteessä ilman vaurioittamatta niitä. ThermoProtect-tekniikka estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia ja tekee niistä terveen näköiset pitämällä harjan lämpötilan tasaisena
Kaksi lämpötila-asetusta (170 ja 200 °C) hiustyypin mukaan.
4.5
5:stä
150
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
09/11/2020
Sverige
Bästa !
Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
iremarie
18/01/2019
Sverige
riktigt kap!
Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Essandra
14/01/2019
Sverige
Superbra plattborste med genomtänkt design!
Räddaren i nöden varje morgon då håret står åt alla håll efter natt på kudden. Ett stort plus är att den värms upp inom en minut och det finns två inställningar beroende på tjocklek på håret vilket är toppen. Håret blir platt efter bara ett drag och borsten glider lätt med längs håret utan att trassla in sig. Effekten att plattborsten är mycket effektivare än en platttång jämförelsevis. Den är designad på ett smart sätt så man inte kan bränna sig. Lätt att använda och kommer vara välanvänd varje morgon framöver! Kan starkt rekommendera produkten!
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Testattu Kiinassa. Testiin osallistui 33 naista, joilla oli keskipitkät hiukset.