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  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*

StyleCare EssentialLämpenevä suoristusharja

BHH880/00

4.5
| (150) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
Jos suoristat hiuksia päivittäin ja haluat löytää nopeamman tavan hoitaa homman ja samalla säilyttämällä hiusten volyymin, niin ota Philipsin suoristusharja käyttöön. Se selvittää takut ja suoristaa hiukset sekä samalla suojaa päänahkaa kuumuudelta. Keraamisen pinnoitteen ansiosta suoristusharja liukuu hiuksissa vaivattomasti ja samalla ThermoProtect -teknologian avulla lämpötila pysyy tasaisena ja suojaa hiuksia.
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Sileät ja kiiltävät hiukset

Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*

  • Helppokäyttöinen, suuri harja

  • Estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia

  • Keraaminen pinnoite

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja miellyttävään muotoiluun

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja miellyttävään muotoiluun

Keraaminen turmaliinipinnoite takaa suoristusharjan liukuvuuden jotta hiusten muotoilu olisi tehokkaampaa ja miellyttävämpää hiuksille.

Tasainen lämpötila estää hiusten vaurioitumista

Tasainen lämpötila estää hiusten vaurioitumista

Suorista hiukset käden käänteessä ilman vaurioittamatta niitä. ThermoProtect-tekniikka estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia ja tekee niistä terveen näköiset pitämällä harjan lämpötilan tasaisena

2 lämpötila-asetusta eri hiustyypeille

2 lämpötila-asetusta eri hiustyypeille

Kaksi lämpötila-asetusta (170 ja 200 °C) hiustyypin mukaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

150

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2

09/11/2020

Sverige

Sverige

Bästa !

Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

18/01/2019

Sverige

Sverige

riktigt kap!

Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

14/01/2019

Sverige

Sverige

Superbra plattborste med genomtänkt design!

Räddaren i nöden varje morgon då håret står åt alla håll efter natt på kudden. Ett stort plus är att den värms upp inom en minut och det finns två inställningar beroende på tjocklek på håret vilket är toppen. Håret blir platt efter bara ett drag och borsten glider lätt med längs håret utan att trassla in sig. Effekten att plattborsten är mycket effektivare än en platttång jämförelsevis. Den är designad på ett smart sätt så man inte kan bränna sig. Lätt att använda och kommer vara välanvänd varje morgon framöver! Kan starkt rekommendera produkten!

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

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  1. Testattu Kiinassa. Testiin osallistui 33 naista, joilla oli keskipitkät hiukset.