Räddaren i nöden varje morgon då håret står åt alla håll efter natt på kudden. Ett stort plus är att den värms upp inom en minut och det finns två inställningar beroende på tjocklek på håret vilket är toppen. Håret blir platt efter bara ett drag och borsten glider lätt med längs håret utan att trassla in sig. Effekten att plattborsten är mycket effektivare än en platttång jämförelsevis. Den är designad på ett smart sätt så man inte kan bränna sig. Lätt att använda och kommer vara välanvänd varje morgon framöver! Kan starkt rekommendera produkten!