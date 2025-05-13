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StyleCare Essential Lämpenevä suoristusharja
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BHH880/00
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Käyttöopas
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua
Philips-hiustenmuotoilija käryää käytön aikana
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