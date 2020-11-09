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Kaikki sarjat

  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
  • Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*

Kunnostettu

StyleCare EssentialKunnostettu lämpenevä suoristusharja

BHH880/00R1

4.5
| (150) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*
Saat luonnollisen suorat, kauniin kiiltävät hiukset 5 minuutissa. ThermoProtect-tekniikka ja harjasten muotoilu takaavat terveen näköiset ja sileät hiukset.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Sileät ja kiiltävät hiukset

Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*

  • Erittäin suuri harja-alue

  • ThermoProtect-tekniikka

  • Keraaminen turmaliinipinnoite

Pyörivä johto

Pyörivä johto

Pyörivä johto helpottaa käyttöä.

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja miellyttävään muotoiluun

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja miellyttävään muotoiluun

Keraaminen turmaliinipinnoite takaa suoristusharjan liukuvuuden jotta hiusten muotoilu olisi tehokkaampaa ja miellyttävämpää hiuksille.

Tasainen lämpötila estää hiusten vaurioitumista

Tasainen lämpötila estää hiusten vaurioitumista

Suorista hiukset käden käänteessä ilman vaurioittamatta niitä. ThermoProtect-tekniikka estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia ja tekee niistä terveen näköiset pitämällä harjan lämpötilan tasaisena

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu Kiinassa. Testiin osallistui 33 naista, joilla oli keskipitkät hiukset.