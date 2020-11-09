2 vuoden takuu
Kunnostettu
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Erittäin suuri harja-alue
ThermoProtect-tekniikka
Keraaminen turmaliinipinnoite
Pyörivä johto helpottaa käyttöä.
Keraaminen turmaliinipinnoite takaa suoristusharjan liukuvuuden jotta hiusten muotoilu olisi tehokkaampaa ja miellyttävämpää hiuksille.
Suorista hiukset käden käänteessä ilman vaurioittamatta niitä. ThermoProtect-tekniikka estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia ja tekee niistä terveen näköiset pitämällä harjan lämpötilan tasaisena
Testattu Kiinassa. Testiin osallistui 33 naista, joilla oli keskipitkät hiukset.