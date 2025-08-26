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  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*

5000 SeriesSuoristin

BHS530/00

4.7
| (422) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
Muotoile hiuksesi ThermoShield-tekniikan avulla. Lämpötila pysyy tasaisena aina hiusten juurista latvoihin asti, vähentää lämmön aiheuttamia vaurioita ja jättää hiukset terveen näköisiksi. Kaksinkertainen ionikäsittely syventää hiustesi kiiltoa, ja voit luoda lukuisia kauniita, sileitä tyylejä.
Näytä kaikki edut

varustettu ThermoShield-tekniikalla

Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*

  • ThermoShield-tekniikka

  • 50 % nopeampaa suoristusta

  • 35 % sileämmät joustavat levyt

  • 2x ionikäsittely

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikka suojaa hiuksia lämmön aiheuttamilta vaurioilta paremmin. Anturi säätelee lämpötilaa, jotta hiukset muotoutuvat juuri oikealla tavalla juuresta latvoihin.

50 % nopeampaa suoristusta**

Sileiden levyjen ansiota suoristin liukuu pehmeästi hiusten lomitse, joten voit nauttia muotoillusta hiuksista pidempään vähemmällä vaivalla.

35 %*** sileämmät joustavat levyt hellävaraisempaan muotoiluun

35 % sileämmät joustavat suoristinlevyt, jotka liukuvat hiusten lomitse hellävaraisesti. Keraamiset joustavat suoristinlevyt säätelevät hiuksiin kohdistuvaa painetta. Lämpötila ja paine jakautuvat siten tasaisesti ja mahdollistavat upean muotoilun.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

422

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

26/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin hyvä

Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo

Edut

Laatu on hyvä

Haitat

Kallis hinta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

05/01/2024

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Sama muotoilu pienemmällä altistuksella kuumuudelle 180 °C:ssa vs. HP8361 210 °C:ssa.

  2. vs HP8361

  3. vs BHS677