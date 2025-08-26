Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*

Suojaa ja tyylikkyyttä ThermoShield-tekniikan avulla. Tasainen lämpötila vähentää lämmön aiheuttamia vaurioita ja mineraali-ionit suojaavat UV-säteiltä. Kauniita, sileitä tyylejä ja terveen näköiset hiukset.