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  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
  • Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*

7000 SeriesSuoristin

BHS752/00

4.7
| (422) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*
Suojaa ja tyylikkyyttä ThermoShield-tekniikan avulla. Tasainen lämpötila vähentää lämmön aiheuttamia vaurioita ja mineraali-ionit suojaavat UV-säteiltä. Kauniita, sileitä tyylejä ja terveen näköiset hiukset.
Näytä kaikki edut

varustettu ThermoShield-tekniikalla ja mineraali-ioneilla

Suojaa ja muotoilua vähemmillä lämmön aiheuttamilla vaurioilla*

  • ThermoShield-tekniikka

  • Mineraali-ionikäsittely

  • 50 % nopeampaa suoristusta

  • Lämmönkestävä käärittävä säilytyspussi

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikka suojaa hiuksia lämmön aiheuttamilta vaurioilta paremmin. Anturi säätelee lämpötilaa, jotta hiukset muotoutuvat juuri oikealla tavalla juuresta latvoihin.

Mineraali-ionikäsittely vähentää UV-säteilystä aiheutuvia vaurioita

Mineraali-ionikäsittely vähentää UV-säteilystä aiheutuvia vaurioita

Mineraali-ionikäsittely vähentää UV-säteilystä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ja hiusten pintavaurioita. Kun UV-säteilyn vaurioita on vähemmän, hiukset pysyvät sileinä ja taipuisina.

Lämpötila-alue 120–230 °C

Varmista pitkäkestoiset tulokset ja minimoi hiusten vahingoittumisriski valitsemalla lämpötilaksi 120–230 °C.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

422

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

26/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin hyvä

Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo

Edut

Laatu on hyvä

Haitat

Kallis hinta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

05/01/2024

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Sama muotoilu pienemmällä altistuksella kuumuudelle 180 °C:ssa vs. HP8361 210 °C:ssa.

  2. vs HP8361

  3. vs HP8361