2 vuoden takuu
ThermoShield-tekniikka
Mineraali-ionikäsittely
50 % nopeampaa suoristusta
Lämmönkestävä käärittävä säilytyspussi
ThermoShield-tekniikka suojaa hiuksia lämmön aiheuttamilta vaurioilta paremmin. Anturi säätelee lämpötilaa, jotta hiukset muotoutuvat juuri oikealla tavalla juuresta latvoihin.
Mineraali-ionikäsittely vähentää UV-säteilystä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ja hiusten pintavaurioita. Kun UV-säteilyn vaurioita on vähemmän, hiukset pysyvät sileinä ja taipuisina.
Varmista pitkäkestoiset tulokset ja minimoi hiusten vahingoittumisriski valitsemalla lämpötilaksi 120–230 °C.
4.7
5:stä
422
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
liisuu203
26/08/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erittäin hyvä
Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo
Edut
Laatu on hyvä
Haitat
Kallis hinta
Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin
Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin
Wildemia
05/01/2024
Norge
Vahvistettu ostaja
Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻
Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang
21/10/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
brilliant heat keep your hair straight for hours
Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips
Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener
Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener
Sama muotoilu pienemmällä altistuksella kuumuudelle 180 °C:ssa vs. HP8361 210 °C:ssa.
vs HP8361
vs HP8361