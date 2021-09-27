Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Säilytä muotoilulaitteesi turvallisesti Säilytä muotoilulaitteesi turvallisesti Säilytä muotoilulaitteesi turvallisesti

      7000 series Pussi

      CP1745

      Säilytä muotoilulaitteesi turvallisesti

      Tässä pussissa säilytät Philips-muotoilijan turvallisesti ja hygieenisesti. Siinä voit myös ottaa muotoilijan helposti mukaan matkalle.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Hiustenhoitotarvikkeet

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Yhteensopivat tuotteet

      Mistä löydän mallinumeron?
      Etsi tuotenumero
      Mistä löydän tuotenumeron?
      tuotetta löytyi haulle Tuotteita ei löytynyt haulle

      Säilytä muotoilulaitteesi turvallisesti

      Tarkista yhteensopivuus alta

      • Suoristin
      • Harmaa

      Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

      Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

      Tekniset tiedot

      • Vaihdettava osa

        Sopii malleihin
        BHS752
      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.