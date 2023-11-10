2 vuoden takuu
Mukautustekniikka
Säilyttää hiusten vahvuuden*
Lukitsee jopa 70 % kosteudesta**
4x enemmän ioneja, lisää kiiltoa**
SenseIQ-tekniikka takaa yksilöllisiin tarpeisiin mukautetun suoristuskokemuksen. Havainnoi. Aktiivinen digitaalitunnistin mittaa hiustesi lämpötilaa yli 20 000 kertaa muotoilun aikana. Mukauttaa. Älykäs mikroprosessori mukauttaa suoristajan lämpötilaa automaattisesti, jotta hiuksesi eivät kuumene liikaa. Suojaa. Tunnistus- ja mukautustekniikka suojaavat hiusta muotoilun aikana ja lukitsevat jopa 70 % hiusten luonnollisesta kosteudesta**.
SenseIQ-tekniikalla varustettu suoristin säilyttää todistetusti 93 % hiusten vahvuudesta* ja varmistaa, että hiukset näyttävät ja tuntuvat terveiltä ja sileiltä.
Anna Tetra Ionic -järjestelmän hoitaa hiuksiasi ionikäsittelyllä. Tämä patentoitu järjestelmä vapauttaa miljoonia ioneja neljästä suuttimesta suoristajan sivuilla. Hoitavat molekyylit poistavat sähköisyyttä, vähentävät karheutta ja tekevät hiuksista upean kiiltävät.
4.5
5:stä
77
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Plattång
Minime2602
26/01/2026
Danmark
Vahvistettu ostaja
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Edut
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Glattejern
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Glattejern
Val de lys
14/01/2026
France
Vahvistettu ostaja
Le fer a lisser le meilleur du marché
Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes
Edut
Beaucoup
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Lisseur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Lisseur
SenseIQ-tila 200 °C:ssa, keskimääräiset tulokset
SenseIQ-tila170 °C:ssa
* Philips HP8372 -malliin verrattuna