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  • Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
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  • Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
  • Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla

PrestigeSuoristin

BHS830/00

4.5
| (77) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla
Esittelyssä yksilöllinen Philips-suoristin, jonka SenseIQ-tekniikka on suunniteltu lukitsemaan hiusten luonnollinen kosteus syvälle. Tuloksena ovat vahvat hiukset ja terveellinen kiilto.
Näytä kaikki edut

Säilyttää todistetusti 93 % hiusten vahvuudesta*

Suorista yksilöllisesti SenseIQ-tekniikalla

  • Mukautustekniikka

  • Säilyttää hiusten vahvuuden*

  • Lukitsee jopa 70 % kosteudesta**

  • 4x enemmän ioneja, lisää kiiltoa**

Mukautettua suoristamista

Mukautettua suoristamista

SenseIQ-tekniikka takaa yksilöllisiin tarpeisiin mukautetun suoristuskokemuksen. Havainnoi. Aktiivinen digitaalitunnistin mittaa hiustesi lämpötilaa yli 20 000 kertaa muotoilun aikana. Mukauttaa. Älykäs mikroprosessori mukauttaa suoristajan lämpötilaa automaattisesti, jotta hiuksesi eivät kuumene liikaa. Suojaa. Tunnistus- ja mukautustekniikka suojaavat hiusta muotoilun aikana ja lukitsevat jopa 70 % hiusten luonnollisesta kosteudesta**.

Säilyttää hiusten vahvuuden

Säilyttää hiusten vahvuuden

SenseIQ-tekniikalla varustettu suoristin säilyttää todistetusti 93 % hiusten vahvuudesta* ja varmistaa, että hiukset näyttävät ja tuntuvat terveiltä ja sileiltä.

Kiiltävät hiukset Tetra Ionic -järjestelmällä

Kiiltävät hiukset Tetra Ionic -järjestelmällä

Anna Tetra Ionic -järjestelmän hoitaa hiuksiasi ionikäsittelyllä. Tämä patentoitu järjestelmä vapauttaa miljoonia ioneja neljästä suuttimesta suoristajan sivuilla. Hoitavat molekyylit poistavat sähköisyyttä, vähentävät karheutta ja tekevät hiuksista upean kiiltävät.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

77

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

10/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

The quality of the product

I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Plattång

26/01/2026

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Super godt glattejern med mange fede funktioner

Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..

Edut

Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Glattejern

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Glattejern

14/01/2026

France

France

Vahvistettu ostaja

Le fer a lisser le meilleur du marché

Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes

Edut

Beaucoup

Haitat

Aucun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Lisseur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige BHS830/00 Lisseur

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. SenseIQ-tila 200 °C:ssa, keskimääräiset tulokset

  2. SenseIQ-tila170 °C:ssa

  3. * Philips HP8372 -malliin verrattuna