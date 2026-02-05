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Epilator Series 8000 Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon
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BRE709/00
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Miten ProGuide-lisäosaa käytetään?
Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Miten Philips-epilaattori ladataan?
Lady Shaver Series 8000USB-kaapeli
USB-kaapeli
Teräosa
HQ87-USB-sovitin
Philips-epilaattorini ei lataudu
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
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