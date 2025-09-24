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Lady Shaver Series 6000 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
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BRL126/00
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Kaikki (13)
Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Lady Shaver Series 8000Ajopää
EpilatorTrimmausosa
Lady Shaver Series 8000USB-kaapeli
Pussi
Ohjauskampa
USB-kaapeli
Teräosa
Pinsetit
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Philips-ladyshaver ei lataudu
Philips-ladyshaver ei toimi
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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