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  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
  • Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.

Lady Shaver Series 6000Johdoton Lady Shaver, märkä- ja kuiva-ajoon

BRL138/00

4.4
| (866) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.
Koe hellävarainen, nopea ja mukava karvanpoisto. Ajelee karvat 0,2 mm:n tarkkuudella. Harvalla on aikaa monimutkaiseen karvanpoistoon, siksi teimme siitä vaivatonta. Nauti dermatologisesti testatusta ja miellyttävästä karvanpoistosta.
Näytä kaikki edut

Ajele hellästi, hoida hyvin. Itsestä huolehtiminen ei ole itsekästä.

Hellä ja siisti leikkaus herkilläkin alueilla.

  • Kuiva- ja märkäajoon

  • Säärille, keholle ja bikinialueelle

  • 4 lisäosaa

  • Käyttöaika jopa 80 min

Poistaa jopa 0,2 mm:n ihokarvat hellävaraisesti ja tarkasti.

Poistaa jopa 0,2 mm:n ihokarvat hellävaraisesti ja tarkasti.

3-teräinen järjestelmä tasaiseen ja hellävaraiseen ihokarvojen poistoon – ehkäisee nirhaumia ja haavoja. Kaksipuoliset trimmerin kärjet esitrimmaavat kaikki ihokarvat. Vinoneliöaukkoinen teräverkko on suunniteltu poistamaan esitrimmauksella lyhennetyt ihokarvat kerralla.

Vähemmän ihoärsytystä, vähemmän punoitusta, enemmän ihon hyvinvointia.**

Vähemmän ihoärsytystä, vähemmän punoitusta, enemmän ihon hyvinvointia.**

Sano hyvästit ihoärsytykselle ja punoitukselle – 80 % naisista koki ihonsa olevan käytön jälkeen sileä ja välttyneen ärsytykseltä.** Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.

Märkänä suihkussa. Kuivana tien päällä.

Märkänä suihkussa. Kuivana tien päällä.

Sopii rutiinisi saumattomasti – niin suihkussa kuin tien päällä. Märkä- tai kuiva-ajo, valinta on sinun.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

866

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

10/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Karvanpoisto

Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.

Edut

Sileä iho, toimii myös suihkussa

Haitat

Ei ole vielä tullut vastaan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

29/12/2025

Sverige

Sverige

Fem stjärnor!

Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

27/12/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel att använda

Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.

Edut

Liten och enkel att använda

Haitat

Inga nackdelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 76,2 % käyttäjistä on samaa mieltä, kotikäyttötesti Alankomaat, n=42, 2025.

  2. Verrattuna heidän nykyiseen karvojenpoistolaitteeseensa, kotikäyttötesti Saksassa, N=49, 2021.

  3. 2 vuoden takuu.