Vähemmän ihoärsytystä, vähemmän punoitusta, enemmän ihon hyvinvointia.**

Sano hyvästit ihoärsytykselle ja punoitukselle – 80 % naisista koki ihonsa olevan käytön jälkeen sileä ja välttyneen ärsytykseltä.** Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.