2 vuoden takuu
Kuiva- ja märkäajoon
Säärille, keholle ja bikinialueelle
4 lisäosaa
Käyttöaika jopa 80 min
3-teräinen järjestelmä tasaiseen ja hellävaraiseen ihokarvojen poistoon – ehkäisee nirhaumia ja haavoja. Kaksipuoliset trimmerin kärjet esitrimmaavat kaikki ihokarvat. Vinoneliöaukkoinen teräverkko on suunniteltu poistamaan esitrimmauksella lyhennetyt ihokarvat kerralla.
Sano hyvästit ihoärsytykselle ja punoitukselle – 80 % naisista koki ihonsa olevan käytön jälkeen sileä ja välttyneen ärsytykseltä.** Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.
Sopii rutiinisi saumattomasti – niin suihkussa kuin tien päällä. Märkä- tai kuiva-ajo, valinta on sinun.
Uusi
Uusi
Uusi
4.4
5:stä
866
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Juli03
10/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Karvanpoisto
Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.
Edut
Sileä iho, toimii myös suihkussa
Haitat
Ei ole vielä tullut vastaan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
MrMadde
29/12/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Fem stjärnor!
Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ll8282
27/12/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel att använda
Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.
Edut
Liten och enkel att använda
Haitat
Inga nackdelar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
76,2 % käyttäjistä on samaa mieltä, kotikäyttötesti Alankomaat, n=42, 2025.
Verrattuna heidän nykyiseen karvojenpoistolaitteeseensa, kotikäyttötesti Saksassa, N=49, 2021.
2 vuoden takuu.