2 vuoden takuu
Joustava ajopää
10 tunnin latausaika
+7 lisävarustetta
Philips Lady Shaver Series 6000 -karvojenpoistolaite tuntuu hellältä ja miellyttävältä kehon eri alueiden iholla*. Asiakkaistamme 80 prosenttia vahvistaa, ettei karvanpoisto ole aiheuttanut ihoärsytystä tai punoitusta**. Saat sileän ja karvattoman ihon mukavuudesta tinkimättä.
Teräosan edessä ja takana sijaitsevat pyöristetyt trimmerin kärjet liukuvat tasaisesti ja hellävaraisesti iholla. 78 % naisista kertoo pyöristettyjen trimmerin kärkien suojaavan naarmuilta***.
Joustava ajopää seuraa vartalon muotoja ja pysyy koko ajan kosketuksissa ihoon, joten ajotulos on taatusti tasainen.
4.4
5:stä
866
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Juli03
10/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Karvanpoisto
Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.
Edut
Sileä iho, toimii myös suihkussa
Haitat
Ei ole vielä tullut vastaan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
MrMadde
29/12/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Fem stjärnor!
Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ll8282
27/12/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel att använda
Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.
Edut
Liten och enkel att använda
Haitat
Inga nackdelar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
74 %, HUT Saksa N=49, 2021
HUT Saksa N=49, 2021
Verrattuna heidän nykyiseen karvojenpoistolaitteeseensa, HUT Saksa N=49, 2021