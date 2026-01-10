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  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti
  • Sileä iho hellävaraisesti

Lady Shaver Series 6000Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

BRL146/00

4.4
| (866) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Sileä iho hellävaraisesti
Tunne sileä ajelutulos kaikkialla kehossasi. Kätevä ja helppokäyttöinen Philips Lady Shaver Series 6000 -karvojenpoistolaite sopii hyvin herkille kehonalueille ja tarjoaa vaivatonta sileyttä huolehtien samalla herkästä ihostasi.
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Sileä iho hellävaraisesti

  • Joustava ajopää

  • 10 tunnin latausaika

  • +7 lisävarustetta

Pehmeää ja hellävaraista karvanpoistoa

Pehmeää ja hellävaraista karvanpoistoa

Philips Lady Shaver Series 6000 -karvojenpoistolaite tuntuu hellältä ja miellyttävältä kehon eri alueiden iholla*. Asiakkaistamme 80 prosenttia vahvistaa, ettei karvanpoisto ole aiheuttanut ihoärsytystä tai punoitusta**. Saat sileän ja karvattoman ihon mukavuudesta tinkimättä.

Pyöristetyt trimmerin kärjet takaavat hellävaraisen karvanpoiston

Pyöristetyt trimmerin kärjet takaavat hellävaraisen karvanpoiston

Teräosan edessä ja takana sijaitsevat pyöristetyt trimmerin kärjet liukuvat tasaisesti ja hellävaraisesti iholla. 78 % naisista kertoo pyöristettyjen trimmerin kärkien suojaavan naarmuilta***.

Joustava ajopää takaa tasaisen ajotuloksen

Joustava ajopää takaa tasaisen ajotuloksen

Joustava ajopää seuraa vartalon muotoja ja pysyy koko ajan kosketuksissa ihoon, joten ajotulos on taatusti tasainen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

866

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

10/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Karvanpoisto

Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.

Edut

Sileä iho, toimii myös suihkussa

Haitat

Ei ole vielä tullut vastaan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

29/12/2025

Sverige

Sverige

Fem stjärnor!

Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

27/12/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel att använda

Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.

Edut

Liten och enkel att använda

Haitat

Inga nackdelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

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  1. 74 %, HUT Saksa N=49, 2021

  2. HUT Saksa N=49, 2021

  3. Verrattuna heidän nykyiseen karvojenpoistolaitteeseensa, HUT Saksa N=49, 2021