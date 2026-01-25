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  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus
  • Nopea ja tarkka trimmaus

Beard Trimmer 3000 SeriesTrimmaa partasi kokometallisilla terillä

BT3660/15

4.4
| (606) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Nopea ja tarkka trimmaus
Nopea ja tarkka trimmaus. Itseteroittuvat metalliterät takaavat erittäin tukevan ja tarkan trimmauskokemuksen. 40 pituusasetuksen ansiosta saat juuri niin tarkat tulokset kuin haluat.
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Tasaiset ja virtaviivaiset linjat

Nopea ja tarkka trimmaus

  • Täysmetalliterät

  • 40 pituusasetusta

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetukset

  • Täysin vedenkestävä

  • Jopa 80 minuuttia käyttöaikaa

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.

Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,5 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

606

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

25/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Edut

Inget att erinra

Haitat

Inget att klaga på

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Edut

Super maskine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  1. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta 