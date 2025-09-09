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Beard Trimmer 3000 Series Trimmaa partasi kokometallisilla terillä
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BT3660/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beard Trimmer 3000 SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 0,5–10 mm
Beard Trimmer SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 10,5–20 m
Beard Trimmer SeriesPussi
USB-kaapeli
Terä
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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