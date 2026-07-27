Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Kahvipannu
CP9937
Mistä löydän mallinumeron?
HD7459/20R1
HD7459/23R1
HD7461/00R1
HD7462/20R1
HD7461/20R1
HD7459/71R1
HD7461/43R1
Musta
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot
Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen
Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Mitä tämä tarkoittaa?