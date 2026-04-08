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Kahvipannu
Tuki
CP9937
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Tämä kannu kerää kahvinkeittimen tuottaman kahvin. Se takaa aromien säilymisen ja oikean lämpötilan. Onko vanha kannusi hävinnyt tai mennyt rikki? Tilaa täältä uusi!
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