2 vuoden takuu
CX1030/00
Suunniteltu hiljaiseksi. Rakennettu tehokkaaksi.
Koe tehokas ja hiljainen viilennys kolmella nopeudella ja tasaisella pyörimisliikkeellä yksilölliseen mukavuuteen. Tämä pöytätuuletin on valmistettu laadukkaista materiaaleista tyylikkäällä, modernilla muotoilulla, tarjoten pitkäkestoista kestävyyttä ja tyylikästä suorituskykyä – täydellinen mihin tahansa tilaan.
Voimakas ilmavirta jopa 2000 m³/h
Hiljainen viilennys 35 dB(A) (1)
3 nopeutta yksilölliseen mukavuuteen
Automaattinen pyöriminen ja kallistus
Pään halkaisija 35 cm
Tämä tuuletin, jonka jäähdytysteho on jopa 2000 m³/h ja jossa on 5 lapaa, tuottaa voimakkaan ilmavirran, joka poistaa seisovan ilman ja täyttää tilasi raikkaalla ilmalla koko päivän mukavuuden takaamiseksi.
Tuuletin toimii vain 35 dB(A):n äänenvoimakkuudella (1) – verrattavissa rauhalliseen makuuhuoneeseen yöllä – ja tarjoaa tehokkaan jäähdytyksen säilyttäen samalla rauhallisen, häiriöttömän ympäristön, joka sopii täydellisesti nukkumiseen, työhön tai lukemiseen.
Koe raikas ilmavirta, joka ulottuu jopa 30 metrin päähän, varmistaen miellyttävän tuulahduksen koko huoneessa. Nauti tasaisesta viilennyksestä kaikkialla, olipa etäisyys mikä tahansa.
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5.0
5:stä
1
Arvio
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Arvioitu tuote: 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Käyttöpäivä 2026-07-16
Arvioitu tuote: 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Käyttöpäivä 2026-07-16
(1) Äänitaso alhaisimmalla nopeudella.