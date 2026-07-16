Suunniteltu hiljaiseksi. Rakennettu tehokkaaksi.

Koe tehokas ja hiljainen viilennys kolmella nopeudella ja tasaisella pyörimisliikkeellä yksilölliseen mukavuuteen. Tämä pöytätuuletin on valmistettu laadukkaista materiaaleista tyylikkäällä, modernilla muotoilulla, tarjoten pitkäkestoista kestävyyttä ja tyylikästä suorituskykyä – täydellinen mihin tahansa tilaan.