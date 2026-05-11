2 vuoden takuu
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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Koe tehokas ja hiljainen viilennys kolmella nopeudella ja tasaisella pyörimisliikkeellä yksilölliseen mukavuuteen. Tämä pöytätuuletin on valmistettu laadukkaista materiaaleista tyylikkäällä, modernilla muotoilulla, tarjoten pitkäkestoista kestävyyttä ja tyylikästä suorituskykyä – täydellinen mihin tahansa tilaan.
Philips-tuuletin on liian äänekäs
Philips-tuulettimen etusäleikkö on likainen
Philips-tuulettimesta tulee outoa hajua
Philips-tornituuletin ei käynnisty/sammu
Philips-tornituulettimen ilmavirta on heikko
Philips-tuulettimesta kuuluu epätavallista ääntä oskilloinnin aikana
Philips-tornituuletin sammuu yhtäkkiä
Philips-tornituulettimen alaosa huojuu tai tärisee