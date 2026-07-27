2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
FC8955/09R1
FC8781/19R1
FC9920/69R1
FC8782/09R1
FC8780/09
FC8784/09
1 x EPA12-poistosuodatin
Kaikkiin malleihin sopiva s-filter®
Suodattaa >99,5 % pölystä
s-filter® on poistosuodatin, joka kuuluu useimpien kauppojen valikoimiin. Tunnistat sen helposti logosta. Suodatin sopii useisiin Philips-pölynimureihin sekä Electrolux-, AEG-, Volta- ja Tornado-pölynimureihin.
EPA12-suodatin kerää yli 99,5 % pölystä, ennen kuin päästöilma vapautetaan takaisin huoneeseen. Nauti puhtaasta ja pölyttömästä huoneilmasta kotonasi. Vaihda suodatin kerran vuodessa.
Suosittelemme vaihtamaan suodattimen 12 kuukauden välein, jotta suodatusteho säilyy mahdollisimman hyvänä.
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