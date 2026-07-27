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  • Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin
  • Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin
  • Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin
  • Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin

Tuotanto lopetettu

s-filter®-poistosuodatin

FC8031/00

Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin
Philipsin EPA12-suodatin kerää 99,5 % pölyhiukkasista, joten huoneilma pysyy pölyttömänä. Siivoustulos on aina paras mahdollinen, kun vaihdat suodattimen kerran vuodessa.
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EPA12-suodatin kerää yli 99,5 % pölyhiukkasista

Alkuperäinen Philipsin EPA12-vaihtosuodatin

  • 1 x EPA12-poistosuodatin

  • Kaikkiin malleihin sopiva s-filter®

  • Suodattaa >99,5 % pölystä

s-filter® sopii kaikkiin malleihin ja on helppo vaihtaa

s-filter® on poistosuodatin, joka kuuluu useimpien kauppojen valikoimiin. Tunnistat sen helposti logosta. Suodatin sopii useisiin Philips-pölynimureihin sekä Electrolux-, AEG-, Volta- ja Tornado-pölynimureihin.

EPA12-poistosuodatin suodattaa erinomaisesti

EPA12-poistosuodatin suodattaa erinomaisesti

EPA12-suodatin kerää yli 99,5 % pölystä, ennen kuin päästöilma vapautetaan takaisin huoneeseen. Nauti puhtaasta ja pölyttömästä huoneilmasta kotonasi. Vaihda suodatin kerran vuodessa.

Varmista teho vaihtamalla osa 12 kuukauden välein

Varmista teho vaihtamalla osa 12 kuukauden välein

Suosittelemme vaihtamaan suodattimen 12 kuukauden välein, jotta suodatusteho säilyy mahdollisimman hyvänä.

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