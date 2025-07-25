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s-filter®-poistosuodatin

Tuotanto lopetettu

Tuki

s-filter®-poistosuodatin

FC8031/00

s-filter®-poistosuodatin

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Philipsin EPA12-suodatin kerää 99,5 % pölyhiukkasista, joten huoneilma pysyy pölyttömänä. Siivoustulos on aina paras mahdollinen, kun vaihdat suodattimen kerran vuodessa.

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  • 25 July 2025

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