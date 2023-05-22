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  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
  • Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 3000Kotiparturi

HC3525/15

4.1
| (490) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken
Hairclipper 3000 -kotiparturilla saat tasaisen leikkauksen helposti ja nopeasti joka kerta. DuraPower-tekniikka takaa pitkän akunkeston, ja itseteroittuvat metalliterät pysyvät terävinä ilman öljyä.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

DuraPower -tekniikka: parempi akunkesto

Helppo hiustenleikkuu ilman, että virta loppuu kesken

  • Itseteroittuvat metalliterät

  • 13 pituusasetusta

  • 8 h latauksella 45 min käyttöaikaa

DuraPower-tekniikka takaa pidemmän akunkeston

DuraPower-tekniikka vähentää kitkaa terissä, mikä suojaa moottoria ja akkua ylikuumentumiselta. Näin kotiparturin akunkesto paranee.

Itseteroittuvat metalliterät

Itseteroittuvat metalliterät

Erittäin pitkäikäiset itseteroittuvat metalliterät pysyvät terävinä jopa 5 vuotta.

Säädettävät pituusasetukset

Säädettävät pituusasetukset

Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi pituuteen. Valitse vain jokin 12 pituusasetuksesta 1–23 mm:n välillä 2 mm:n tarkkuudella tai irrota kampa, jolloin leikkauspituus on 0,5 mm.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

490

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

22/05/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Fantastinen, tekee minkä lupaa eli tukka pois!

Tämä on muuttanut elämäni ja nyt vasta tunnen olevani kokonainen

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi

23/11/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Nyt leikkaa!

Sopii mainiosti meikäläisen lyhyelle tukalle. Kerrankin ohjaus kampa, joka ei tukkeudu ja terä leikkaa kuin unelma. Pitkä toiminta-aika riittää useampaan ajeluun. Suurehko koko pieni miinus.

Edut

Tehokas

Haitat

Koko

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi

30/09/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Edut

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Haitat

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 