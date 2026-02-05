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Kotiparturit
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Hairclipper series 3000 Kotiparturi
Tuotanto lopetettu
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HC3525/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Hairclipper, MultigroomSäädettävä ohjauskampa 1–23 mm
Hairclipper series 3000Säädettävä ohjauskampa parralle 1–23 mm
HairclipperTerä
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Virtasovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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