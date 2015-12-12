2 vuoden takuu
BRE224/00
BRE285/00
BRE721/00
BRE735/00
BRP506/00
BRP529/00
BRP531/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
Vartalo, kasvot
Vartalolle tarkoitettu ajopää sopii nopeaan viimeistelyyn missä vain. 26 mm:n ajopää takaa helpon ja nopean käsittelyn pienillä ihoalueilla (kuten varpaissa ja polvissa).
Kasvoille tarkoitettu ajopää sopii nopeaan viimeistelyyn missä vain. 8 mm:n ajopää takaa helpon ja tarkan käsittelyn kasvojen iholla.
Kulmakarvakammassa on kaksi pituutta, 2 mm ja 4 mm, joiden ansiosta voit siistiä kulmakarvat haluamaasi pituuteen. Kiinnitä vain kampa ajopäähän ja saat tarkan ja yhtenäisen tuloksen.
4.2
5:stä
133
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Krista
12/12/2015
Suomi
Laite on loistava, jos haluat että kaikki karvat ovat samanpituiset.
Laitteella saa hetkessä ja vaivatta kaikista karvoista samanpituiset. Tämän jälkeen on helppo värjätä ja nyppiä hajakarvat. Lisäksi laite on turvallinen käyttää. Suosittelen! Tämä nykyinen on jo ollut käytössä 3 vuotta ja hankin uuden jos tämä tuhoutuisi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6391/10 Tarkkuustrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6391/10 Tarkkuustrimmeri
Mormor
27/10/2019
Danmark
Vahvistettu ostaja
Super
Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år
Edut
Lille apparat, der fungerer
Haitat
Intet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Edut
Compact
Haitat
A little loud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6388/00 Touch-up pen trimmer