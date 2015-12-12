Sileä iho missä vain

Tasaisen sileä iho milloin ja missä vain. Philipsin uusi matkatrimmeri on huomaamaton kauneudenhoitoväline, jolla poistat helposti ja nopeasti jopa hennoimmat ihokarvat niin vartalolta kuin kasvoistakin. Puhdistusharjan ansiosta laite on erittäin hygieeninen.