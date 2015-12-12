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  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
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  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain
  • Sileä iho missä vain

Kynätrimmeri viimeistelyyn

HP6393/00

4.2
| (133) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Sileä iho missä vain
Tasaisen sileä iho milloin ja missä vain. Philipsin uusi matkatrimmeri on huomaamaton kauneudenhoitoväline, jolla poistat helposti ja nopeasti jopa hennoimmat ihokarvat niin vartalolta kuin kasvoistakin. Puhdistusharjan ansiosta laite on erittäin hygieeninen.
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Arviot

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4.2

5:stä

133

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

12/12/2015

Suomi

Suomi

Laite on loistava, jos haluat että kaikki karvat ovat samanpituiset.

Laitteella saa hetkessä ja vaivatta kaikista karvoista samanpituiset. Tämän jälkeen on helppo värjätä ja nyppiä hajakarvat. Lisäksi laite on turvallinen käyttää. Suosittelen! Tämä nykyinen on jo ollut käytössä 3 vuotta ja hankin uuden jos tämä tuhoutuisi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6391/10 Tarkkuustrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6391/10 Tarkkuustrimmeri

27/10/2019

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Super

Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år

Edut

Lille apparat, der fungerer

Haitat

Intet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Edut

Compact

Haitat

A little loud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6388/00 Touch-up pen trimmer

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