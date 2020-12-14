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Tuotanto lopetettu
Innovatiivinen tunnistin auttaa kuivaamaan terveellisesti
Philips ActiveCare -hiustenkuivaimessa on ainutlaatuinen TempPrecision™-tunnistin, joka mittaa hiusten lämpötilan ja laskee kuivaimen lämpötilaa automaattisesti, kun hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät luonnollisen kosteustasapainonsa.
2300 W
TempPrecision-tunnistin
Ionic Care
6 nopeus-/lämpötila-asetusta
Ainutlaatuinen TempPrecision™ -tunnistin mittaa hiusten lämpötilan kuivaamisen aikana ja laskee kuivaimen tilaa automaattisesti, kun hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät luonnollisen kosteustasapainonsa, hyvän kuntonsa ja kiiltonsa. Kuivaimen LED-valo osoittaa, että tunnistin on päällä.
Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Keraaminen elementti tuottaa infrapunalämpöä, joka kuivaa hiukset hellävaraisesti sisältä päin ja suojelee niitä ylikuivumiselta nopeudesta ja tehokkuudesta tinkimättä.
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4.6
5:stä
15
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn
Käyttöpäivä 2018-12-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn
Käyttöpäivä 2018-12-14
Surch
22/08/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
kan niet zonder product
gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken
Edut
droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn
Haitat
er zit geen borstel bij
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn
Käyttöpäivä 2019-08-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn
Käyttöpäivä 2019-08-22
User
21/10/2014
Österreich
Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie
Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8270/00 Haartrockner