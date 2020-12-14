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Tuotanto lopetettu

Hiustenkuivain

HP8270/00

4.6

| (15) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Innovatiivinen tunnistin auttaa kuivaamaan terveellisesti

Philips ActiveCare -hiustenkuivaimessa on ainutlaatuinen TempPrecision™-tunnistin, joka mittaa hiusten lämpötilan ja laskee kuivaimen lämpötilaa automaattisesti, kun hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät luonnollisen kosteustasapainonsa.

Näytä kaikki edut

Hellävarainen hiustenkuivain

Innovatiivinen tunnistin auttaa kuivaamaan terveellisesti

  • 2300 W

  • TempPrecision-tunnistin

  • Ionic Care

  • 6 nopeus-/lämpötila-asetusta

TempPrecisionilla täydellinen suoja hiusten ylikuumenemiselta

TempPrecisionilla täydellinen suoja hiusten ylikuumenemiselta

Ainutlaatuinen TempPrecision™ -tunnistin mittaa hiusten lämpötilan kuivaamisen aikana ja laskee kuivaimen tilaa automaattisesti, kun hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät luonnollisen kosteustasapainonsa, hyvän kuntonsa ja kiiltonsa. Kuivaimen LED-valo osoittaa, että tunnistin on päällä.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Keraamiset elementit tuottavat normaalia hellävaraisempaa infrapunalämpöä

Keraamiset elementit tuottavat normaalia hellävaraisempaa infrapunalämpöä

Keraaminen elementti tuottaa infrapunalämpöä, joka kuivaa hiukset hellävaraisesti sisältä päin ja suojelee niitä ylikuivumiselta nopeudesta ja tehokkuudesta tinkimättä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

15

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn

Käyttöpäivä 2018-12-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn

Käyttöpäivä 2018-12-14

22/08/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

kan niet zonder product

gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken

Edut

droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn

Haitat

er zit geen borstel bij

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn

Käyttöpäivä 2019-08-22

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Föhn

Käyttöpäivä 2019-08-22

21/10/2014

Österreich

Österreich

Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie

Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8270/00 Haartrockner

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