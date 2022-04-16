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Hiustenkuivain
Tuotanto lopetettu
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HP8270/00
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Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Miten Philips-hiustenkuivaimen CoolShot-toiminto toimii?
Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?
Miten Philips-hiustenkuivaimen lisäosia käytetään?
Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua
Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty
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