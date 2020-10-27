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EssentialSuoristin

HP8321/00

4.3

| (41) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta

Sileät ja kiiltävät hiukset helposti

Pitkät keraamiset turmaliinilevyt on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan muotoilua.

Näytä kaikki edut

Sileät ja kiiltävät hiukset helposti

  • Keraaminen turmaliinipinnoite

  • 100 mm:n levyt

  • Muotoilulämpötila 210 °C

Keraamiset turmaliinilevyt

Keraamiset turmaliinilevyt

Keraamiset turmaliinilevyt liukuvat pehmeästi ja antavat hiuksille kiiltävän sileän ilmeen.

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja nopeammin.

Muotoilulämpötila 210 °C – sileät hiukset

Muotoilulämpötila 210 °C – sileät hiukset

Korkean lämpötilan ansiosta voit vaihtaa hiustyyliä ja muotoilla hiuksesi haluamallasi tavalla.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.3

5:stä

41

Arviot

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suosittelee tätä tuotetta

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Edut

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Haitat

Aucun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Edut

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Haitat

Pas de pochette

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Edut

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Haitat

Aucun pour moi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

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Date of Use 2020-09-21

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