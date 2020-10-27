2 vuoden takuu
Sileät ja kiiltävät hiukset helposti
Pitkät keraamiset turmaliinilevyt on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan muotoilua.
Keraaminen turmaliinipinnoite
100 mm:n levyt
Muotoilulämpötila 210 °C
Keraamiset turmaliinilevyt liukuvat pehmeästi ja antavat hiuksille kiiltävän sileän ilmeen.
Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja nopeammin.
Korkean lämpötilan ansiosta voit vaihtaa hiustyyliä ja muotoilla hiuksesi haluamallasi tavalla.
4.3
5:stä
41
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Morgane.l36
27/10/2020
France
Osa myynninedistämistä
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Edut
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Osa myynninedistämistä
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Edut
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Haitat
Pas de pochette
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Osa myynninedistämistä
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Edut
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Haitat
Aucun pour moi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21