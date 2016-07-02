2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Täydelliset kiharat ja laineet hiusten terveydestä tinkimättä
Ylellisiä, pehmeitä kiharoita kiiltoa tulvillaan. Valtoimenaan virtaavia laineita tuuheutta lisäämään... Philipsin uudella kartiomaisella Care CurlControl -kihartimella voit luoda monenlaisia kiharoita vahingoittamatta hiustesi terveyttä.
Kartiomainen kiharrinosa (13–25 mm)
Keraamiset SilkySmooth-levyt
130–200 °C:n lämpötila
Automaattinen virrankatkaisu
Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä, kun kihara on valmis. Tämän innovatiivisen ominaisuuden ansiosta saat kauniit kiharat ja laineet ilman ylikuumenemisen vaaraa. Valitse vain haluamasi kiharrusaika, kierrä suortuva kiharrusosan ympärille ja paina painiketta. Voit lukea käyttöoppaasta hiuseksperttiemme suosituksia kiharrusajan pituudesta, joka riippuu hiustyypistäsi ja haluamastasi lopputuloksesta.
Keraaminen SilkySmooth-kiharrinosa vähentää kitkaa ja on kaksin verroin hellävaraisempi hiuksillesi. Kiharrus on helppoa ja hiuksesi näyttävät terveemmiltä ja kiiltävämmiltä.
Digitaalisten asetusten ansiosta voit valita omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan (130−200 °C) ja kiharrusajan (5, 8 tai 10 sekuntia) haluamastasi lopputuloksesta riippuen.
4.6
5:stä
8
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Trevlig sätt att locka hår
Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.
Arvioitu tuote: HP8618/00 Konisk locktång
Arvioitu tuote: HP8618/00 Konisk locktång
Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang
MarijkeP
06/01/2016
Nederland
Vahvistettu ostaja
Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.
De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang