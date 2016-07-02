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Tuotanto lopetettu

Conical Curler

HP8618/00

4.6

| (8) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Täydelliset kiharat ja laineet hiusten terveydestä tinkimättä

Ylellisiä, pehmeitä kiharoita kiiltoa tulvillaan. Valtoimenaan virtaavia laineita tuuheutta lisäämään... Philipsin uudella kartiomaisella Care CurlControl -kihartimella voit luoda monenlaisia kiharoita vahingoittamatta hiustesi terveyttä.

Näytä kaikki edut

Curl Ready -ilmaisimen avulla

Täydelliset kiharat ja laineet hiusten terveydestä tinkimättä

  • Kartiomainen kiharrinosa (13–25 mm)

  • Keraamiset SilkySmooth-levyt

  • 130–200 °C:n lämpötila

  • Automaattinen virrankatkaisu

Ainutlaatuisen ilmaisimen ansiosta tiedät, kun kihara on valmis

Ainutlaatuisen ilmaisimen ansiosta tiedät, kun kihara on valmis

Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä, kun kihara on valmis. Tämän innovatiivisen ominaisuuden ansiosta saat kauniit kiharat ja laineet ilman ylikuumenemisen vaaraa. Valitse vain haluamasi kiharrusaika, kierrä suortuva kiharrusosan ympärille ja paina painiketta. Voit lukea käyttöoppaasta hiuseksperttiemme suosituksia kiharrusajan pituudesta, joka riippuu hiustyypistäsi ja haluamastasi lopputuloksesta.

Keraaminen SilkySmooth-pinnoite tekee hiuksistasi kaksin verroin pehmeämmät

Keraaminen SilkySmooth-pinnoite tekee hiuksistasi kaksin verroin pehmeämmät

Keraaminen SilkySmooth-kiharrinosa vähentää kitkaa ja on kaksin verroin hellävaraisempi hiuksillesi. Kiharrus on helppoa ja hiuksesi näyttävät terveemmiltä ja kiiltävämmiltä.

Digitaalisten asetusten ansiosta voit säätää kiharrintasi hiustyyppisi mukaan

Digitaalisten asetusten ansiosta voit säätää kiharrintasi hiustyyppisi mukaan

Digitaalisten asetusten ansiosta voit valita omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan (130−200 °C) ja kiharrusajan (5, 8 tai 10 sekuntia) haluamastasi lopputuloksesta riippuen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

8

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

02/07/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Arvioitu tuote: HP8618/00 Konisk locktång

Arvioitu tuote: HP8618/00 Konisk locktång

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

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Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang

06/01/2016

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.

De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8618/00 Conische krultang

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