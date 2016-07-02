Ainutlaatuisen ilmaisimen ansiosta tiedät, kun kihara on valmis

Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä, kun kihara on valmis. Tämän innovatiivisen ominaisuuden ansiosta saat kauniit kiharat ja laineet ilman ylikuumenemisen vaaraa. Valitse vain haluamasi kiharrusaika, kierrä suortuva kiharrusosan ympärille ja paina painiketta. Voit lukea käyttöoppaasta hiuseksperttiemme suosituksia kiharrusajan pituudesta, joka riippuu hiustyypistäsi ja haluamastasi lopputuloksesta.