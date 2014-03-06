Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)