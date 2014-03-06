2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Terveiden kiharoiden ja laineiden huoleton muotoilu
Haluatko luonnolliset kiharat ilman hius- ja ihovaurioiden vaaraa? Ratkaisu on innovatiivinen Philips ProCare -kiharrin.
Kartiomainen kiharrinosa (13–25 mm)
Sametinpehmeä pinnoite
150–200 °C:n lämpötila
Curl Ready -ilmaisin
Raudan pehmeä pinnoite mahdollistaa turvallisen muotoilun ilman palovammoja. Testiin osallistuneista 55 naisesta 96 prosenttia sanoo, että "pehmeä pinnoite takaa turvallisen muotoilun ilman äkillisten palovammojen vaaraa".
Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä, kun kihara on valmis. Tämän innovatiivisen ominaisuuden ansiosta saat kauniit kiharat ja laineet ilman ylikuumenemisen vaaraa. Valitse vain haluamasi kiharrusaika oman hiustyyppisi mukaan, kierrä suortuva kiharrusosan ympärille ja paina painiketta.
Integroitu LCD-näyttö, josta voit valita oman hiustyyppisi ja sille sopivan kiharrusajan ylikuumenemisen estämiseksi.
4.8
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Lovedesboucles
26/12/2013
France
Super!!
Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ProCare HP8619/00 Boucleur conique