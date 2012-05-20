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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ7240/17

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Miellyttävän tarkkaa
Uusi helppokäyttöinen Philips HQ7240 -parranajokone ajaa tarkasti. Edistyksellinen tekniikka takaa huipputarkan ajotuloksen. Puhdistus on helppoa: huuhtele vain juoksevalla vedellä. Laite on suunniteltu entistä mukavampaan parranajoon.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Ajaa lyhyimmätkin karvat

Miellyttävän tarkkaa

Huippuluokan Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

Huippuluokan Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

Terien kaksivaihetekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

Jousimekanismilla aukeava rajain

Jousimekanismilla aukeava rajain

Leveä rajain sopii täydellisesti pulisonkien ja viiksien ajamiseen

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Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 