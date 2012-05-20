2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Terien kaksivaihetekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
Leveä rajain sopii täydellisesti pulisonkien ja viiksien ajamiseen
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.