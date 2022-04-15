Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Parranajokoneet
Kaikki sarjat
Shaver series 3000 Sähkökäyttöinen parranajokone
Tuotanto lopetettu
Tuki
HQ7240/17
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Electricshaver7000, S000Ajopään kiinnityskehikko
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme