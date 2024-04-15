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Shaver series 3000 Sähkökäyttöinen parranajokone
Tuotanto lopetettu
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HQ8250/17
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Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Suojus
Electric shaver & ShaverAjopään kiinnityskehikko
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
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