2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
Philips Sonicare PowerUp on kehitetty yhtä helppokäyttöiseksi kuin tavallinen hammasharja, mutta se poistaa tavallista hammasharjaa enemmän plakkia. Enemmän harjausliikkeitä päivässä kuin tavallisella hammasharjalla kuukaudessa. Kokeile 60 päivän ajan!<br>Paras edullinen valinta WiseGuiden testissä (2013) ja Men's Grooming Awards -voittaja sivustossa ShortList.com (2013).
1 harjaustila
1 harjaspää
Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.
Tuttu harjausliike ja tavallisen hammasharjan harjaspään muoto, mutta yli 15 000 harjausliikkeen teho minuutissa
Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan
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3.5
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Yasi
29/04/2016
Sverige
bra batteri tid
Värt för pengarna, bra batteri tid, helt okej vibration
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush
lily1405
04/06/2015
France
Vahvistettu ostaja
Bon produit
C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique
Moustique
16/04/2013
France
Parfait mais déroutant
Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique