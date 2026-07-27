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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

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  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
  • Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa

Uusi

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Hammasvälisuihku

HX3333/24

Saatavilla

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa
Lisää päivittäiseen rutiiniisi vaivaton hammasvälien puhdistus Philips Sonicare Compact Flosser 1000:lla. Se poistaa 60 sekunnissa jopa 99,9 % plakista* hammasväleistä ja ienrajasta. Se on täydellinen matkoille kokoon taittuvan rakenteensa ansiosta.
Näytä kaikki edut

Poistaa jopa 99,9 % plakista käsitellyiltä alueilta*

Helppo hammasvälien puhdistus 60 sekunnissa

  • Kompakti ja kannettava

  • Poistaa hellävaraisesti jopa 99,9 % plakista käsitellyiltä alueilta*

  • Jopa 100 % terveemmät ikenet kuin hammaslangalla**

  • 3 puhdistustilaa

  • 21 päivän akunkesto***

Poistaa plakin hellävaraisesti ja tehokkaasti

Poistaa plakin hellävaraisesti ja tehokkaasti

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on hellävarainen, tehokas ja helppo ottaa mukaan kaikkialle. Hammasvälisuutin poistaa jopa 99,9 % plakista hammasväleistä ja ienrajasta jo 60 sekunnissa*.

Jopa 100 % terveemmät ikenet kuin hammaslangalla**

Jopa 100 % terveemmät ikenet kuin hammaslangalla**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 parantaa ikenien hyvinvointia jopa 100 % tehokkaammin kuin hammaslanka jo 4 viikossa**.

Kompakti ja kannettava

Kompakti ja kannettava

Hammasvälisuutin on kompakti ja luotu otettavaksi mukaan. Sen kokoon taittuva 200 ml:n vesisäiliö liukuu tyhjänä varren päälle, mikä helpottaa säilytystä kotona ja pakkaamista mukaan matkoille.

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  1. In vitro -tutkimuksessa, tulokset voivat vaihdella

  2. 4 viikon kuluttua Standard-suuttimella verrattuna hammaslankaan

  3. perusteena 1 puhdistus päivässä, kesto 1 min