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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Hammasvälisuihku

Uusi

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Hammasvälisuihku

HX3333/24

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Hammasvälisuihku

Uusi

Saatavilla

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple

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Oppaat

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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