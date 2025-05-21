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HX3671/14
HX367BK
Saatavilla
Sonic-tekniikka
Paineanturi
Quadpacer ja SmartTimer
Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.
Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan tärinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.
4.2
5:stä
746
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Jiimies
21/05/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Super sonic cleaning
Switching from a competitor after more than 10 years of being used to something that now seems like a slow 2-stroke engine and comparing it to the Sonicare high-revving supercar-like experience is just mind bending! How have I not taken this step before?
Edut
High frequency cleaning instead of old sluggish rotator
Haitat
Due to the power button design might switch on by itself in the luggage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonic-sähköhammasharja
gurrae
23/05/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Smidig o lättanvänd
Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.
Edut
Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min
Haitat
Dyra borstar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
PL12345
07/12/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Hygienisk
Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
verrattuna tavalliseen hammasharjaan terveempiä hampaita ja ikeniä varten
Yksilölliset tulokset voivat vaihdella
Arkistoitu aineisto
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa