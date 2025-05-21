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  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
  • Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

Philips Sonicare 3100 seriesSonic-sähköhammasharja

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Sugar rose
Sugar rose
Valkoinen
Valkoinen
Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.
Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa paremmin plakkia kuin tavallinen hammasharja.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa jopa 3 kertaa paremmin plakkia*

Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

  • Sonic-tekniikka

  • Paineanturi

  • Quadpacer ja SmartTimer

  • Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.

Sisäänrakennettu paineanturi suojaa hampaita ja ikeniä

Sisäänrakennettu paineanturi suojaa hampaita ja ikeniä

Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan tärinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

746

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

21/05/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Super sonic cleaning

Switching from a competitor after more than 10 years of being used to something that now seems like a slow 2-stroke engine and comparing it to the Sonicare high-revving supercar-like experience is just mind bending! How have I not taken this step before?

Edut

High frequency cleaning instead of old sluggish rotator

Haitat

Due to the power button design might switch on by itself in the luggage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonic-sähköhammasharja

23/05/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Smidig o lättanvänd

Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.

Edut

Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min

Haitat

Dyra borstar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

07/12/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Hygienisk

Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. verrattuna tavalliseen hammasharjaan terveempiä hampaita ja ikeniä varten

  2. Yksilölliset tulokset voivat vaihdella

  3. Arkistoitu aineisto

  4. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa