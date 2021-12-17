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Philips Sonicare 3100 series Sonic-sähköhammasharja
Tuki
HX3671/14
HX367BK
Saatavilla
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (4)
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Sonic electric toothbrushLaturi
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni
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