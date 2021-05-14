      Philips Sonicare 4100 Series Sonic-sähköhammasharja

      Hyvästi tavallinen hammasharja. Tervetuloa Sonicare.

      Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa värjäymät hellävaraisesti, ja tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

      Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla

      • Sonicare-tekniikka
      • Quadpacer ja SmartTimer
      • Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
      • 14 päivän akunkesto
      Edistynyttä Sonic-tekniikkaa käyttävä Sonicare-sähköhammasharja poistaa värjäymät hellävaraisesti. Tuloksena on luonnollisesti vaaleammat hampaat jokaisen harjauskerran jälkeen.

      Sisäänrakennettu paineanturi tunnistaa automaattisesti käyttämäsi paineen, varoittaa sinua ja vähentää hammasharjan tärinää ikenien suojaamiseksi. Hammasharjan äänimerkki muistuttaa, että voit harjata hellemmin. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi harjaamaan paremmin.

      2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.

      Tee hampaiden harjauksesta miellyttävää vaihtelemalla kahden tehoasetuksen välillä.

      Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.* 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

      Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

      Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

      Philips pyrkii vähentämään elektroniikkajätettä. Siksi minimoimme markkinoille tuomiemme verkkolaitteiden määrän. Nämä tuotteet toimitetaan ilman verkkolaitetta, koska olemme sitoutuneet vähentämään elektroniikkalaiteromua.

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Jännite
        DC5V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        14 päivää**
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Paratiisinpinkki, prismaattinen

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Latauksen ilmaisin
        Merkkivalo näyttää akun tilan
        Harjaspääjärjestelmä
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        BrushSync-vaihtomuistutus
        • Muistutus vaihtamisesta
        • Saat muistutuksen, kun on aika
        • vaihtaa harjaspäät
        • Muistutuskuvake syttyy
        • varmistaen aina parhaan tuloksen

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        4100 Series, 1 kpl
        Harjaspäät
        1 W Optimal White -harjaspää
        Laturi
        1

      • Puhdistusteho

        Suorituskyky
        Vaaleammat hampaat jokaisella harjauskerralla
        Ajastin
        Quadpacer ja SmarTimer
        Painepalaute
        Varoittaa rungon värinällä

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        2 tehoa
        • Korkea
        • Matala

      • Älykäs tunnistintekniikka

        BrushSync-vaihtomuistutus
        • Saat muistutuksen, kun on aika
        • vaihtaa harjaspäät
        Paineanturi
        Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

      Clippin

      • Arkistoitu aineisto.
      • *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa.

