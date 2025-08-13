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  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
  • Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.

Philips Sonicare ProResults8x C1 Sonic-harjaspäät

HX6018/07

4.5
| (372) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.
Philips Sonicare ProResults on yksi parhaista harjaspäistämme. Se sopii sekä vanhoihin että uusiin Sonicare-laitteisiin ja tarjoaa huippuluokan Sonicare-puhdistuksen edullisesti.
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Huippulaatua edullisesti

Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.

  • 8 kpl

  • Normaali koko

  • Napsautettava

  • Monipuoliseen puhdistukseen

Optimoitu Philips Sonicare -suorituskyky

Optimoitu Philips Sonicare -suorituskyky

Philips Sonicare -hammasharjassa on muotoiltu profiili, joka mukailee hampaiden muotoa ja puhdistaa hankalistakin paikoista.

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Tämä harjaspää poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

372

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Edut

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

24/07/2025

Sverige

Sverige

Suveräna tandborsthuvuden!

Har provat dessa några veckor nu och kan rekommendera dessa starkt! De är enkla att använda och borstar väldigt bra, de känns inte för sträva och känns skonsamma mot båda tänderna och tandköttet!

Edut

Bra rengöring

Haitat

Lite dyra

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Grymt tandborsthuvud

En klar favorit och detta blir den jag kommer att fortsätta köpa i framtiden. Medium soft passar verkligen mig och tänderna känns renare och fräschare efter varje rengöring! Grymt jobbat Philips ni har gjort det igen 😎

Edut

Allt

Haitat

Pris

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja