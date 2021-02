Raikkaampi suu ja valkoisemmat hampaat

Hellävaraisesti puhdistavan ProtectiveClean -sähköhammasharjan kanssa saat raikkaamman suun ja valkoisemmat hampaat. Älykäs paineanturi ilmoittaa kun painat liian kovaa ja BrushSync -toiminto valitsee sopivan tilan harjaspäälle jonka olet valinnut. Sonicare-tekniikkaa käytetään Philipsin sähköhammasharjoissa ja sillä on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää ympäri maailmaa. Philips Sonicare ProtectiveClean on hellävarainen mutta samalla tehokas sähköhammasharjalla jossa on hyvä hinta-laatusuhde. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin