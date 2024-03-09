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  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
  • Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare S SensitiveNormaalit Sonic-harjaspäät

HX6052/07

4.4
| (32) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi
Philips Sonicare S Sensitive -harjaspää soveltuu täydellisesti aristavien hampaiden ja ikenien puhdistukseen. Voit puhdistaa hampaasi tehokkaasti ja hellävaraisesti.
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Aristavien ikenien ja hampaiden tehokas puhdistus

Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi

  • Kaksoispakkaus

  • Normaali koko

  • Napsautettava

  • Aristaville ikenille ja hampaille

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Tiheiden korkealaatuisten harjaksien on kliinisesti todistettu poistavan enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Innovatiivisesti muotoillut harjakset poistavat plakin hellävaraisesti

Innovatiivisesti muotoillut harjakset poistavat plakin hellävaraisesti

Philips Sonicare Sensitive -harjaspäässä on erittäin pehmeät harjat, jotka puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Kaarevat harjakset mukailevat suun muotoja ja tekevät harjaamisesta hellävaraisempaa. Saatavana myös pienikokoinen vaihtoehto tarkkaan puhdistukseen.

Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen

Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen

Sensitive-harjaspää sopii täydellisesti kaikkiin Philips Sonicare -hammasharjoihin paitsi PowerUp Battery- ja Essence-malleihin. Voit vaihtaa harjaspään helposti napsauttamalla ja sen jälkeen aloittaa harjaamisen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

32

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Edut

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Edut

Très souple

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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