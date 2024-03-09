2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
HX9918/89
HX684B
HX6850/57
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
Kaksoispakkaus
Normaali koko
Napsautettava
Aristaville ikenille ja hampaille
Tiheiden korkealaatuisten harjaksien on kliinisesti todistettu poistavan enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
Philips Sonicare Sensitive -harjaspäässä on erittäin pehmeät harjat, jotka puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Kaarevat harjakset mukailevat suun muotoja ja tekevät harjaamisesta hellävaraisempaa. Saatavana myös pienikokoinen vaihtoehto tarkkaan puhdistukseen.
Sensitive-harjaspää sopii täydellisesti kaikkiin Philips Sonicare -hammasharjoihin paitsi PowerUp Battery- ja Essence-malleihin. Voit vaihtaa harjaspään helposti napsauttamalla ja sen jälkeen aloittaa harjaamisen.
4.4
5:stä
32
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Edut
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Edut
Très souple
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste