Innovatiivisesti muotoillut harjakset poistavat plakin hellävaraisesti

Philips Sonicare Sensitive -harjaspäässä on erittäin pehmeät harjat, jotka puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Kaarevat harjakset mukailevat suun muotoja ja tekevät harjaamisesta hellävaraisempaa. Saatavana myös pienikokoinen vaihtoehto tarkkaan puhdistukseen.