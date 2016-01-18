TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Go to promotion

UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää

Tutustu nyt

  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
  • Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare DiamondCleanNormaalit Sonic-harjaspäät

HX6064/05

4.5
| (103) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.
DiamondClean-harjaspää soveltuu tehokkaan puhdistuksen lisäksi pintavärjäymien poistoon. Saat säteilevän valkoisen hymyn. Harjaspää sopii myös valkaisun ylläpitoon ammattilaisen tekemien valkaisukäsittelyjen välillä.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonic-sähköhammasharja

HX684B

HX6850/57

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Normaalit Sonic-harjaspäät

HX6481/60

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonic-sähköhammasharja

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonic-sähköhammasharja

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonic-sähköhammasharja - Trial

HX680Q

HX6848/98

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonic-sähköhammasharja

HX642A

HX6481/50

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonic-sähköhammasharja

HX684J

HX6856/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonic-sähköhammasharja

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonic-sähköhammasharja

HX680U

HX6800/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonic-sähköhammasharja

HX683P

HX6837/24

Tehokasta puhdistusta ja tummentumien poistoa – tuloksena valkoisemmat hampaat

Erinomainen puhdistusteho.* Valkoisemmat hampaat.

  • 4 kpl

  • Normaali koko

  • Napsautettava

  • Tehokas puhdistus, valkoisemmat hampaat

Valkoisemmat hampaat viikossa

Valkoisemmat hampaat viikossa

Philips Sonicare DiamondClean -harjaspää poistaa jopa 100 % enemmän värjäymiä. Saat valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.

Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista harjaksista, jotka poistavat ruokien ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Philips Sonicare DiamondClean -harjaspään teho on kliinisesti todistettu. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja jo neljän viikon käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

103

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

18/01/2016

Sverige

Sverige

Bästa eltandborsten någonsin

Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

06/01/2016

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

En rigtig god elbørste

Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

26/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Amazing

I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja