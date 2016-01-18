2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Tuotanto lopetettu
HX684B
HX6850/57
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684J
HX6856/29
HX683J
HX6836/24
HX680U
HX6800/04
HX683P
HX6837/24
4 kpl
Normaali koko
Napsautettava
Tehokas puhdistus, valkoisemmat hampaat
Philips Sonicare DiamondClean -harjaspää poistaa jopa 100 % enemmän värjäymiä. Saat valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.
DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista harjaksista, jotka poistavat ruokien ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.
Philips Sonicare DiamondClean -harjaspään teho on kliinisesti todistettu. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja jo neljän viikon käytön jälkeen.
4.5
5:stä
103
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Eva52
18/01/2016
Sverige
Bästa eltandborsten någonsin
Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Volle
06/01/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
En rigtig god elbørste
Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Monaaaa
26/06/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Amazing
I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja