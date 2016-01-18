Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.