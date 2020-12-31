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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
1 harjaustila
1 harjaspää
Tässä plakkia poistavassa hammasharjassa on ohut, viisto harjaspää, joka ulottuu paremmin takahampaisiin ja muihin vaikeasti puhdistettaviin paikkoihin.
Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.
Poistaa paremmin plakkia ja puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat. Hampaiden harjaaminen tällä hammasharjalla kahdesti päivässä auttaa ehkäisemään reikiä.
4.4
5:stä
223
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Len B
31/12/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
high quality, sensible price
Impressed with longevity of battery charge and brush speed
Edut
good quality product with at least 2 weeks before re-charge required
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
JackPG
20/09/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent Product
Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.
Edut
Efficient with small head for good access
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Mitch71
03/08/2019
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Good toothbrush
Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja