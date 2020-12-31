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  • Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
  • Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
  • Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
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  • Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
  • Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare 2 Series plaque control2-sarja plakin ehkäisyyn

HX6231/01

4.4
| (223) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
Huipputehokasta plakinpoistoa yhdellä painalluksella
Näytä kaikki edut
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*

  • 1 harjaustila

  • 1 harjaspää

Viisto harjaspää ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Viisto harjaspää ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Tässä plakkia poistavassa hammasharjassa on ohut, viisto harjaspää, joka ulottuu paremmin takahampaisiin ja muihin vaikeasti puhdistettaviin paikkoihin.

Helpolla aloitusohjelmalla omaa Philips Sonicare -rutiinia kohti

Helpolla aloitusohjelmalla omaa Philips Sonicare -rutiinia kohti

Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Poistaa tehokkaammin plakkia ja auttaa ehkäisemään reikiä

Poistaa tehokkaammin plakkia ja auttaa ehkäisemään reikiä

Poistaa paremmin plakkia ja puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat. Hampaiden harjaaminen tällä hammasharjalla kahdesti päivässä auttaa ehkäisemään reikiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

223

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

high quality, sensible price

Impressed with longevity of battery charge and brush speed

Edut

good quality product with at least 2 weeks before re-charge required

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

20/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent Product

Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.

Edut

Efficient with small head for good access

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

03/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Good toothbrush

Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja