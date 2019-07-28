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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare EasyCleanSonic-sähköhammasharja

HX6512/02

4.3
| (1094) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
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Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Vaivaton vaihto tavalliseen hammasharjaan tottuneelle

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  • 1 harjaustila

  • 2 harjaspäätä

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Philips Sonicare -sähköhammasharja on hellävarainen hammasraudoille (harjaspäät kuluvat nopeammin hammasrautoja puhdistettaessa) ja turvallinen korjatuille hampaille (paikoille, kruunuille, pinnoituksille, silloille) sekä ientaskuille.

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

1094

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

28/07/2019

Suomi

Suomi

Tehokas sähköhammasharja

Philipsin uusi Sonicare sähköhammasharja on mutoilultaan parempi, kuin sen aikaisempi malli. Pesee tehokkaasti hampaat, ja akun kesto on hyvä. Parempi pesutulos kuin pyöriväharjaisilla koneilla.

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/02 Sonic-sähköhammasharja

19/02/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

HYVÄ OSTOS

Erinomainen akun kestävyys ja pesee hampaat puhtaaksi tehokkaasti!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6511/22 Sonic-sähköhammasharja

24/11/2019

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Edut

Mycket bra kvalitet

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa

  2. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja