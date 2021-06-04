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  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
  • Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat

Tuotanto lopetettu

Philips SonicareNormaalien hammasharjojen pakkaus

HX9073/33

4.8
| (33) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Musta
Musta
Black
Black
Black
Black
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
White
White
Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat
C3 Premium Plaque Defence -harjaspää poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*. Terveemmät ikenet kahden viikon käytön jälkeen G3 Premium Gum Caren ansiosta*** W Premium White poistaa 100 % enemmän värjäytymiä 3 päivässä*
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Puhdistaa hampaat ja ikenet tehokkaasti

Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja valkoisemmat hampaat

  • 3 kpl/pakkaus

  • Normaali koko

  • Napsautettava

  • BrushSync-tilanvalinta

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Joustavan rakenteensa ansiosta se poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeista kohdista* ja puhdistaa ienrajan ja hammasvälit todella tehokkaasti.

Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo 2 viikossa***

Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo 2 viikossa***

Philips Sonicare Premium Gum Care -harjaspään ansiosta jopa syväpuhdistus on hellävaraista. Hammasharja myötäilee ienrajaa, ja Premium Gum Care -harjaspään joustavat sivustat ja harjakset vähentävät liian kovaa harjauspainetta ja suojaavat ikeniäsi, vaikka harjaisit liian kovaa. Harjakset poistavat tehokkaasti plakkia ja bakteereja ienrajoista ja parantavat siten ikenien terveyttä. Kaareva harjasten muoto varmistaa parhaan mahdollisen kontaktin.

Poistaa jopa 100 % enemmän pintavärjäytymiä jo 3 päivässä*

Poistaa jopa 100 % enemmän pintavärjäytymiä jo 3 päivässä*

Tiheät harjakset Philips Sonicare Premium White -harjaspään keskellä poistavat tehokkaasti plakkia ja jokapäiväisiä pintavärjäytymiä, jotka syntyvät ruoasta ja juomista. Harjakset myötäilevät joustavien sivujen ansiosta hampaidesi ja ikeniesi muotoa. Syväpuhdistus tuottaa valkoisemman hymyn jo 3 päivässä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

33

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Edut

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

05/01/2021

België

België

Vahvistettu ostaja

Excellence

Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.

Edut

Qualité

Haitat

Prix des brossettes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. DiamondClean-harjaspäähän verrattuna

  3. Gum Care -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan, mitannut GBI

  4. BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -hammasharjoissa