2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Tuotanto lopetettu
HX9918/89
HX684B
HX6850/57
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
3 kpl/pakkaus
Normaali koko
Napsautettava
BrushSync-tilanvalinta
Joustavan rakenteensa ansiosta se poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeista kohdista* ja puhdistaa ienrajan ja hammasvälit todella tehokkaasti.
Philips Sonicare Premium Gum Care -harjaspään ansiosta jopa syväpuhdistus on hellävaraista. Hammasharja myötäilee ienrajaa, ja Premium Gum Care -harjaspään joustavat sivustat ja harjakset vähentävät liian kovaa harjauspainetta ja suojaavat ikeniäsi, vaikka harjaisit liian kovaa. Harjakset poistavat tehokkaasti plakkia ja bakteereja ienrajoista ja parantavat siten ikenien terveyttä. Kaareva harjasten muoto varmistaa parhaan mahdollisen kontaktin.
Tiheät harjakset Philips Sonicare Premium White -harjaspään keskellä poistavat tehokkaasti plakkia ja jokapäiväisiä pintavärjäytymiä, jotka syntyvät ruoasta ja juomista. Harjakset myötäilevät joustavien sivujen ansiosta hampaidesi ja ikeniesi muotoa. Syväpuhdistus tuottaa valkoisemman hymyn jo 3 päivässä.
4.8
5:stä
33
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Edut
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Voile47
05/01/2021
België
Vahvistettu ostaja
Excellence
Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.
Edut
Qualité
Haitat
Prix des brossettes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
DiamondClean-harjaspäähän verrattuna
Gum Care -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan, mitannut GBI
BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -hammasharjoissa