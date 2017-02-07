Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen

Philips Sonicare FlexCare Platinum -sähköhammasharja auttaa kohentamaan ikenien terveyttä kahdessa viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. Paineanturi ilmoittaa, jos harjaat liian kovaa. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Kokeile 60 päivän ajan!<br>”Uusi Philips Sonicare FlexCare Platinum ei ole mikään kuurausharja. Se on hammasharjojen Bugatti Veyron”, Paul Davies kirjoittaa brittiläisessä Telegraph-lehdessä.