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  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
  • Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonic-sähköhammasharja

HX9112/02

4.4
| (575) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen
Philips Sonicare FlexCare Platinum -sähköhammasharja auttaa kohentamaan ikenien terveyttä kahdessa viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. Paineanturi ilmoittaa, jos harjaat liian kovaa. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Kokeile 60 päivän ajan!&lt;br>”Uusi Philips Sonicare FlexCare Platinum ei ole mikään kuurausharja. Se on hammasharjojen Bugatti Veyron”, Paul Davies kirjoittaa brittiläisessä Telegraph-lehdessä.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

”Hammasharjojen Bugatti Veyron” Telegraph-lehden mukaan!

Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen

  • 3 harjaustilaa, 3 tehoa

  • 2 harjaspäätä

  • Paineanturi

Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia InterCare-harjaspäällä*

Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia InterCare-harjaspäällä*

Valitsemalla InterCare-harjaspään saat terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista ja hampaiden väleistä, mikä pitää ikenet terveinä.

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa

FlexCare-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

Valittavana on 3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

Valittavana on 3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

FlexCare Platinum puhdistaa tehokkaasti. Kolmen tehoasetuksen avulla saat puhdasta jälkeä ja kolme harjaustilaa sopii erilaisiin tarpeisiin: Clean-tila puhdistaa tehokkaasti joka päivä, White poistaa pintavärjäytymiä ja Clean sopii päivittäiseen käyttöön.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

575

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

07/02/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen

Paras tähän astisista. Pesee hyvin hampaiden välit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic-sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic-sähköhammasharja

08/06/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mycket bra, med märkbart bättre munhygien

Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

07/10/2015

Sverige

Sverige

Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt

Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa

  2. Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön yksistään