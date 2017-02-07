2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
3 harjaustilaa, 3 tehoa
2 harjaspäätä
Paineanturi
Valitsemalla InterCare-harjaspään saat terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista ja hampaiden väleistä, mikä pitää ikenet terveinä.
FlexCare-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.
FlexCare Platinum puhdistaa tehokkaasti. Kolmen tehoasetuksen avulla saat puhdasta jälkeä ja kolme harjaustilaa sopii erilaisiin tarpeisiin: Clean-tila puhdistaa tehokkaasti joka päivä, White poistaa pintavärjäytymiä ja Clean sopii päivittäiseen käyttöön.
4.4
5:stä
575
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Joge
07/02/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen
Paras tähän astisista. Pesee hyvin hampaiden välit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic-sähköhammasharja
inst21
08/06/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Mycket bra, med märkbart bättre munhygien
Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
PhilipsUser
07/10/2015
Sverige
Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt
Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa
Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön yksistään