Helppo ja tehokas trimmaus vain yhdellä laitteella

Monipuolinen ja tehokas. Trimmerin 7 lisäosaa, tarkat itseteroittuvat teräksiset terät ja hellävaraisen trimmauksen takaavat pyöristetyt päät varmistavat, että voit hoitaa kaikki trimmaustarpeesi monipuolisesti ja tehokkaasti.